Cospito lascia Opera | ecco dove verrà trasferito

La protesta diera indirizzata contro il carcere duro, impostogli dall'autorità giudiziaria per impedirgli di avere contatti con l'esterno, soprattutto nel mondo anarchico. Ad un mese e mezzo ...Italia MeloniNordio solo a decidere la linea della fermezza suGiulia Merlo ©Ma hanno appena chiesto che il suo caso, e la mozione di censura presentata per il suo comportamento contro di loro nel caso, venga discussa immediatamente in aula. Abbonati per leggere anche ...

Il Pd contro Delmastro, subito la mozione di censura, ma per la prima volta non lascia la commissione Giustiz… la Repubblica

Suo padre fu ucciso dalle Nuove Brigate Rosse: "Loro e gli anarchici, due mondi paralleli. Dalla discussione sul detenuto i grandi esclusi sono le sue vittime. Questo mi lascia senza parole" ...