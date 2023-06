Campania | RFI | interventi di potenziamento sulla linea Battipaglia-Potenza

Leggi su zon

(Di martedì 6 giugno 2023) Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, dal 12 giugno al 10 settembre eseguirà inuna serie diche interesseranno le stazioni di Eboli, Baragiano e Bella Muro,, e che consentiranno di innalzare gli standard prestazionali dell’infrastruttura ferroviaria. In particolare, la stazione di Bella Muro sarà resa più accessibile grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di sottopassi, di percorsi tattili e l’innalzamento dei marciapiedi all’altezza h 55, secondo gli standard europei. Per consentire la piena operatività dei cantieri nelle tratte interessate dai lavori la circolazione ferroviaria resterà interrotta. In programma nella regione ...