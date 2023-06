Calciomercato Milan – Dalla Francia | “Il PSG irrompe per Thuram”

Protagonista in campionato, ancor di più in Champions League con i suoi gol, ultimo quello che ha chiuso i conti nel derby di ritorno con il. In mezzo un Coppa del Mondo con l'Argentina in ...Le trattative didell'Inter in difesa Se anche la trattativa Acerbi dovesse andare a buon fine, non rimarrebbe che trovare il sostituto diSkriniar , promesso sposo del Paris ...Dopo l'addio al, il centrocampista ivoriano fatica a trovare gloria al Barcellona campione di Spagna. Kessie nel mirino (LaPresse) -.itL'ex Atalanta è stato utilizzato con ...

Thuram, Nelson e una vecchia fiamma: mercato Milan, le ultime di oggi Pianeta Milan

Da giovedì prossimo a sabato 10 giugno, nei padiglioni della Fiera, si svolgerà la quarta edizione della kermesse annuale organizzata dall'Associazione italiana allenatori di calcio, presieduta da ...Dopo l'addio a sorpresa di Maldini, in casa Milan resta da programmare il futuro. L'ex dirigente rossonero aveva già lavorato ad alcuni colpi di mercato ...