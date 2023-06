Blue Beetle | il nuovo trailer svela un' aggiunta al cast del cinecomic DC

(Di martedì 6 giugno 2023) Si tratta del penultimoappartenente all'ormai defunto DCEU e che lascerà il posto al DC Universe di James Gunn. Warner Bros. ha diffuso in streaming unteaserdisull'omonimo supereroe DC appartenente all'ormai defunto DCEU e in uscita il prossimo agosto, cheuna nuova aggiunto al. L'attrice e cantante Rebbeca Marie Gomez, alias Becky G. (Power Rangers, A.X.L.), ha annunciato infatti che farà parte del film come voce di Khaji-Da. Questo personaggio è un simbionte alieno che funge sostanzialmente da A.I. dello Scarabeo e sceglie chi è degno di indossare l'armatura. Becky ha condiviso unbreve teaser promozionale del film e alcune nuove immagini di Jaime Reyes in azione. ...

Directed by Angel Manuel Soto from a screenplay by Gareth Dunnet-Alcocer, Blue Beetle sees Cobra Kai's Xolo Maridueña bring young Jaime Reyes to life, as he stumbles across an an ...