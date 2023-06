Venditti e De Gregori | nuova data a Roma in settembre all’Auditorium Parco della Musica

(Di lunedì 5 giugno 2023) foto di Benedetta Pistolini– Aspettando il debutto del nuovo tour estivo questa sera alle Terme di Caracalla, alle ore 21, Antonelloe Francesco Dehanno annunciato proprio oggi una. Appuntamento il 23alla Cavea dell’Auditorium. I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 16 di lunedì 5 giugno.& Desaranno accompagnati da Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Fabiana Sirigu (violino), Laura ...

Lo scorso anno hanno riempito la cavea con due date subito prese d'assolto dai fan: torna anche quest'anno il duo romano d'eccezione, quello composto da Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Dopo il tutto esaurito della tournée del 2022 e del tour nei teatri italiani concluso a febbraio 2023, ora Antonello Venditti e Francesco De Gregori tornano a Roma.

Questa sera, lunedì 5 giugno, parte il nuovo atteso tour estivo di VENDITTI & DE GREGORI dalle Terme di Caracalla di Roma con ben 4 date. In questi concerti, VENDITTI & DE GREGORI danno nuova veste ai ...Grande attesa per il concerto di stasera, lunedì 5 giugno, di Antonello Venditti e Francesco De Gregori alle Terme di Caracalla di Roma. Un evento che apre, in una location mozzafiato, il nuovo tour ...