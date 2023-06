The Flash | Bruce Wayne ironizza su Superman nella nuova clip | C' è un tizio che spara laser dagli occhi?

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 5 giugno 2023)i due Barry Allen incontrano per la prima volta ildella linea temporale di Michael Keaton, cui viene rivelata l'esistenza di. Nelle ultime ore è stata diffusa unaufficiale di The, in cui i due Barry Allen protagonisti incontrano ilalternativo di Michael Keaton. Questi gli rivelano l'esistenza di. "Quindi esiste unche si fa chiamare? E che?", è la risposta di, che ha il volto barbuto e con capelli lunghissimi di Michael Keaton, che torna nel ruolo ...