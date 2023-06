Più che l' autoritarismo c' è la democrazia zoppa

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’indole del governo Meloni è quella che è, vedi Corte dei Conti. Ma il pericolo democratico non c’è: è l’osteria del tempo perduto in cui si sono rifugiati il Pd e una sinistra che non vedono la realtà e non sanno misurarsi con essa. Aridatece Veltroni