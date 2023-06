Migranti | Meloni | ' domani a Tunisi | se cade governo scenario preoccupante'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "sarò ina. Laa è una nazione in difficoltà. Noi sul piano migratorio" e a livello globale "ci siamo trovati in una congiuntura che oggettivamente è la peggiore mai verificatasi. Laa è in una situazione molto delicata, rischia un default finanziario. E se venisse giù ilno potremmo vivere uno. E' unosul quale stiamo lavorando. E' un lavoro che si fa a livello internazionale, nessuno può pensare di fermare da solo il vento con le mani". Così la premier Giorgia, in un'intervista a Quarta Repubblica, in onda stasera in prima serata su Retequattro.