Il racconto di Eva Kaili dopo il carcere per il Qatargate

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 giugno 2023) «È triste vedere come non venga rispettata la presunzione di innocenza. Mi dispiace che nessuno degli eurodeputati mi abbia cercato per ascoltare la mia versione». A pochi giorni dalla fine della sua detenzione, torna a parlare l’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva, coinvolta nell’inchiesta per corruzione che a dicembre 2022 si è abbattuta sull’Eurocamera. Sei mesi fa è stata arrestata in Belgio perché accusata di far parte di un ipotetico sistema di corruzione al Parlamento europeo legato a Qatar e Marocco che faceva capo all’eurodeputato Antonio Panzeri. Nonostante accuse vaghe che ancora oggi non spiegano come, quando e con precisione perché avrebbe ricevuto le mazzette, tanto è vero che la relazione finale della polizia belga del luglio 2022 dice che «non ci sono elementi per dire che facesse parte dell’organizzazione», è stata quattro mesi in cella ...