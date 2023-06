Ferrari | la resa di Leclerc | «Non ci capiamo più niente»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 giugno 2023) Disastroanche in Catalogna. Scrive Umberto Zapelloni sul Giornale: La nuovavale quanto quella vecchia. La fine del tunnel resta lontanissima perché il potenziale della Sf-23 resta ingabbiato da una inconsistenza cronica che fa dannare sia Sainz che. Dopo sette gare la soluzione al rebussta non c’è ancora. Lalotta per la pole in qualifica e poi in gara sparisce. «Non cipiù. La macchina non fa lavorare le gomme. Ho messo due volte le dure, in uno stint non andavano pere nell’altro invece era meglio. Eppure guidavo allo stesso modo, ma le differenze erano enormi. Perché? Non riusciamo a capire». Le parole dinon hanno bisogno di interpretazioni. Il passo avanti ...