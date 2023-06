(Di lunedì 5 giugno 2023) "Siamo orgogliosi di noi, ci siamo meritati il traguardo sul campo e ce la giocheremo alla pari. Per noi laLeague è un, per loro è un'. Vincere è ildi tutti, anche ...

...City ed Inter di pensare alla finalissima diLeague del prossimoLeague. Nei giorni che precedono la finalissima di Istanbul, sono arrivate le parole di Federico, che ...Lo ha detto il difensore dell'Inter Federico, intervenuto in conferenza stampa nel media day che precede la finale diLeague del prossimo sabato a Istanbul contro il Manchester City,...Prima di tutto con Federico, che apre subito con una frase a effetto: "Per noi vincere la finale diLeague è un sogno, per loro un'ossessione. Da 13 anni riguardo le immagini della ...

CHAMPIONS, DIMARCO: "PER NOI È SOGNO PER CITY È OSSESSIONE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato nel corso del Media Day organizzato dal club nerazzurro in vista della finale di Champions League. Ecco le sue parole. FINALE – “E’ stato un viaggio l ...Si apre la settimana di avvicinamento alla finale di Champions League: le parole in conferenza stampa dell'esterno dell'Inter.