Spezia battuto | Roma in Europa League I verdetti dell' ultima giornata

(Di domenica 4 giugno 2023) Un calcio di rigore di Dybala in extremis permette alladi battere loe assicurarsi un posto nella prossima. All'Olimpico finisce 2-1, con il decisivo penalty'argentino dopo il botta e risposta tra Nikolaou e Zalewski nella prima frazione di gioco. In virtù del contemporaneo ko del Verona a San Siro con il Milan, le formazioni di Semplici e Zaffaroni saranno costrette ad affrontarsi in uno spareggio per capire chi si salverà mantenendo il posto in Serie A (entrambe chiudono a 31 punti). Neanche sei minuti sul cronometro e arriva il primo colpo di scena, con la formazione ligure che a sorpresa passa in vantaggio con il colpo di testa sotto porta di Nikolaou, bravo a farsi trovare al posto giusto sul tiro sballato di Bourabia. I giallorossi non ci stanno e provano a ...