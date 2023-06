Nba Finals gara 2 | Nuggets in vantaggio | gli Heat cercano di ribaltare il fattore campo

DENVER - La zona dei Miam Heat è uno spauracchio per molti attacchi, perché coach Spoelstra sa usarla diabolicamente per mettere spesso fuori ritmo gli avversari. Ci si aspettava sarebbe comparsa anche in queste finali e difatti, nel secondo quarto, gli Heat l'...DENVER - Max Strus: 0/10 (con 0/9 da tre); Caleb Martin: 1/7. Duncan Robinson: 1/6 (con 1/5 da tre). Si è arrivati così al tragico 2/23 di gara - 1 da parte di tre delle principali bocche da fuoco di ...Le immagini dell'allenamento degli Heat e dei Nuggets. Nella notte tra domenica e lunedì gara 2 delletra Denver e Miami

Miami, l'ultima invenzione di Spoelstra è Highsmith: da signor nessuno ad antidoto per Murray La Gazzetta dello Sport

Miami era convinta che la difesa a zona potesse "scombinare" i piani di Denver. Altri pensavano che contro un passatore come Jokic fosse un sicuro suicidio. In gara-1 alla fine ha funzionato malissimo ...I Denver Nuggets - soprattutto nel ruolo di ali - sono più alti, sono più grossi e impongono la loro fisicità in campo. Tutto questo è stato molto chiaro in gara-1: ma per farlo occorre giocare in un ...