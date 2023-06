Gf Vip | Micol Incorvaia e il super party di gruppo | «Weekend magico» Ma c' era un grande assente

(Di domenica 4 giugno 2023) Amicizia post Gf Vip. Gli ex vipponi, ormai, sono sempre più uniti e non perdono occasione per passare del tempo insieme. «È stato unm-a-g-i-c-o! Ringrazio...

All'appello Gf, presenti in foto, rispondono, il fidanzato Edoardo Tavassi , Giaele, Oriana Marzoli e Alberto. Una serata in musica, divertimento, alcol e sorrisi. Assente Daniele Dal Moro ,...Oriana Marzoli ha partecipato ad un evento al Twiga Beach Club insieme agli ex colleghi del Grande Fratello, tra cui le sue amiche Giaele De Donà eIncorvaia . Hater attacca Oriana dopo la rottura con Daniele: "Ecco cosa faceva" Dopo la rottura con Daniele Dal Moro , in tanti hanno incominciato a ...La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratellotra Edoardo Tavassi eIncorvaia prosegue a gonfie vele. Ospiti nel programma radiofonico Turchesando, i due ex concorrenti della settima edizione hanno parlato della loro relazione e della ...

Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia se la gode a Forte dei Marmi e fa da testimonial per un noto brand AgrigentoNotizie

Amicizia post Gf Vip. Gli ex vipponi, ormai, sono sempre più uniti e non perdono occasione per passare del tempo insieme. «È stato un weekend m-a-g-i-c-o!In una diretta Instagram, Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi hanno evidenziato come Nicole Murgia sia 'sparita' dopo il GFVip 7 ...