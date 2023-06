Fondazione De Felice | a Palazzo Donn’Anna incontro con Schuwerk | il progettista del Museo di Oslo

Ultimo appuntamento per il primo ciclo di incontri "Narrare il Patrimonio" a Palazzo Donn'Anna , promosso dallaEzio Deinsieme al Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e al Dipartimento di Architettura dell'Università degli ..."Ladi allargare ancora una volta i propri orizzonti, geografici e non solo, approdando nella splendida Verbania per portare cultura, dialoghi, passione per i libri e le parole. ...Ho vinto quattro titoli in tre mesi e sonodi ciò che sto facendo. L'infortunio al ginocchio ... moglie del campione serbo, e la direttrice dellaMaja Jovanovic. Per l'occasione sarà ...

Il direttore Bellenger ospite della Fondazione Ezio De Felice: musei ... Museo e Real Bosco di Capodimonte

Ultimo appuntamento per il primo ciclo di incontri “Narrare il Patrimonio” a Palazzo Donn’Anna, promosso dalla Fondazione Ezio De Felice insieme al Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Univer ...Genova. La stagione lirica 22-23 del Carlo Felice si chiude in bellezza con Don Pasquale, opera buffa in tre atti di Gaetano Donizetti che sarà in scena in un allestimento della Fondazione Teatro ...