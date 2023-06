Commenta per primo L'ha messo nel mirino Antonio Sanabria , 26enne attaccante paraguayano del Torino. La dirigenza granata, secondo quanto riportato dal Daily Mail , ha già fissato il prezzo per una sua ipotetica ...... che ha portato il talento Persiano con la passione per i cavalli ad accettare l'offerta del Leverkusen non ascoltando persino le varieinglesi tra le quali anche quella dell'. Oggi ...Commenta per primo Il Bayer Leverkusen è interessato a Granit Xhaka , 30enne centrocampista svizzero dell'che, già nel corso della scorsa stagione, aveva ricevuto alcuni apprezzamenti da parte del club tedesco. Lo riporta il Mirror .

Arsenal, sirene francesi per Gabriel

Il Napoli punta a rinforzarsi dal calciomercato e De Laurentiis avrebbe messo nel mirino un attaccante sondato anche dal Milan ...Sanabria, che piace anche alle milanesi, al Napoli e alla Lazio, in questa stagione ha segnato finora 12 reti in 34 presenze fra le fila granata.