Vite al limite | il capolavoro di Nowzaradan | il paziente oggi è uno “stimato nutrizionista”

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 3 giugno 2023) Vero e proprioperal: ildimagrisce tantissimo ed attualmente è irriconoscibile. Saranno pure tantissimi i pazienti che si sono alternati nella clinica di Houston nel corso delle undici stagioni dial, ma la storia di questodifficilmente può essere dimenticata. Certo, tutte quelle che si sono alternate nei diversi episodi hanno saputo intrattenere l’attenzione del pubblico, è vero. Questa di, però, è totalmente diversa da tutte le altre non solo perché incarna alla grande il concetto di ‘rinascita’ – parola chiave dello show di Real Time – ma anche perché permette di capire quanto sia importante avere un obiettivo in mente. Grande soddisfazione per il dottor ...