(Di sabato 3 giugno 2023) Una nave da guerra cinese è arrivata a un passo dalla, a poco più di 100 metri dal cacciatorpediniere americano Us Chung - Hoon, impegnato in un'attività congiunta Canada - Usa sulla ...

'Stretto Taiwan, sfiorata la collisione tra navi Usa-Cina' - Mondo Agenzia ANSA

La nave cinese avrebbe fatto rotta per tagliare la prua di quella americana deliberatamente, un reporter di Global News che segue le esercitazioni gira un video ...Una nave da guerra cinese ha sfiorato la collisione con il cacciatorpediniere americano Uss Chung-Hoon, impegnato in un'attività congiunta Canada-Usa sulla libertà di navigazione attraverso lo Stretto ...