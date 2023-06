Napoli | Spalletti ricorda Giulia Tramontano | “La immagino allo stadio con suo figlio | era nostra tifosa”

(Di sabato 3 giugno 2023) Nella conferenza stampa alla vigilia di-Sampdoria, Lucianoha volutore anche, la ragazza incinta di sette mesi che è stata uccisa dal proprio compagno. “Era una, domani la immagineremo al Maradona insieme a suo. Gli uomini che uccidono una donna sono vigliacchi, l’assassino con la sua malvagità ha cancellato una storia che sarebbe stata bellissima. Chi pensa di poter risolvere le cose con la violenza è solo un perdente che non ha un futuro.” SportFace.

Leggi anche, Ibra, Skriniar, Di Maria e Quagliarella: cala il sipario ma non finisce qui Kvara e quella convocazione nella U21 della Georgia che preoccupa il...- De ...Così il tecnico delcampione d'Italia Lucianoalla vigilia dell'ultima gara di campionato contro la Sampdoria. 'La cena con De Laurentiis in cui sembrava tutto risolto In quella ...saluta ile parla del suo futuro da allenatore: ecco su quale panchina lo vedremo prossimamente. Lucianosaluta definitivamente ile si presenta all'ultima conferenza ...

NAPOLI (ITALPRESS) – “Napoli non va immaginata, perchè è molto dipiù dell’immaginazione, Napoli va vissuta! Probabilmente sonosempre stato un pò napoletano”. Lo ha detto il tecnico… Leggi ...Ultima conferenza stampa da allenatore del Napoli per Luciano Spalletti, che vuole ringraziare tutti e spiegare meglio il suo addio.