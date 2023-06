(Di sabato 3 giugno 2023) Sergio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni su diversi temi inerenti il, compreso ildi Rafael

... gli inviati di guerra Lorenzo Cremonesi, Mariano Giustino, Lucia Sgueglia e Stefania, ... già campione del, del Chelsea e della Dinamo Kiev, in virtù del suo impegno a favore della ...... gli inviati di guerra Lorenzo Cremonesi, Mariano Giustino, Lucia Sgueglia e Stefania, ... già campione del, del Chelsea e della Dinamo Kiev, in virtù del suo impegno a favore della ...

Milan, Battistini: “Il rinnovo di Leao è stato un buon segnale. Su Ibra…” Pianeta Milan

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l’ex calciatore del Milan Sergio Battistini. Leao ha rinnovato. Che segnale è per il progetto rossonero “Un buon segnale, ...MILAN Il portoghese atteso in sede per il prolungamento al 2028: guadagnerà 5 milioni a stagione più cospicui bonus Dopo un'attesa lunga quasi un anno, il giorno di Rafa Leao è… Leggi ...