Incendio Colli Aniene | i residenti | ‘Hanno preso fuoco i pannelli” La ditta | ‘Non abbiamo colpe’

(Di sabato 3 giugno 2023) Unterribile quello avvenuto nel primo pomeriggio di ieri 2 giugno a Colle, a Roma. Un boato ha scosso l’intero quartiere e poco dopo le fiamme hanno avvolto una palazzina. La colonna di fumo è rimasta in cielo per ore. Il bilancio dell’è devastante: un morto, 16 feriti, 7 ustionati di cui 3 gravi e 10 intossicati, 30 famiglie evacuate. Adesso si cerca di ricostruire la dinamica e di trovare la causa dell’esplosione, mentre lasi difende dalle accuse. Roma, aappartamento a Mostacciano: morta una donna, il racconto choc dei“Tre esplosioni, poi l’inferno”. Con queste parole ihanno descritto il momento dell’esplosione, quando tutto è ...

Roma,in un palazzo aAniene: morto un 80enne, 3 ustionati gravi, sei ...VIDEO FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Roma,in zonaAniene: 3 feriti ancora gravi Le fiamme sono divampate il 2 giugno: una vittima e 13 feriti, ...Oltre cento le persone sfollate. Un ottantenne è morto nella fuga, 16 i feriti di cui tre ...

Roma, palazzo in ristrutturazione a fuoco: un morto e diversi feriti | Inagibili tre edifici, circa un centinaio gli sfollati TGCOM

(askanews) - E' stata aperta un'inchiesta per chiarire la cause del rogo verificatosi a Roma nel quartiere Colli Aniene che è costato la vita a un uomo di 80 e in cui sono rimaste ferite 16 persone, ...Pauroso incendio ieri pomeriggio a Colli Aniene, nei presso di Roma, a prendere fuoco una palazzina in ristrutturazione ...