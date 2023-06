Francia | tifoso va in campo e colpisce giocatore | a Bordeaux è il caos – Il video

(Di sabato 3 giugno 2023) Ultima giornata movimentata in Ligue 2. Unavversario, ieri, ha aggredito il centrocampista del Rodez Lucas Buades dopo che ilaveva segnato il gol dello 0 a 1 in casa del. Mentre il calciatore classe 1997 esultava davanti alla telecamera a bordo, l’aggressore lo ha raggiunto dagli spalti e gli ha sferrato uno spintone che ha di fatto atterrato Buades, portato in ospedale dopo aver battuto la testa sul terreno di gioco, procurandosi un sospetto trauma cranico e rimanendo al suolo per oltre tre minuti. In seguito all’aggressione deldella partita è stata sospesa. Poi, constatata l’impossibilità di Buades di riprendere, il match è stato dichiarato concluso dal direttore di gara. La decisione della commissione di Lega Il fischietto ...

In seguito all'aggressione deldel Bordeaux la partita è stata sospesa. Poi, constatata l'impossibilità di Buades di riprendere, il match è stato dichiarato concluso dal direttore di gara. La ...L'esultanza ha scatenato la reazione: ilè sceso in campo e ha spinto l'attaccante. Partita momentaneamente sospesa. I vari campionato ...(LaPresse) - Calciomercato.itQuanto successo in...Sembra di leggere 'Ricordo di', dove Paul Celan scrive: 'Eravamo morti, ma potevamo ... prima ancora che entrasse in campo il trofeo, e poi l'ha regalata a un. "Ho vinto 5 finali europee ...

Francia, tifoso va in campo e colpisce giocatore, a Bordeaux è il ... Open

In Ligue 2, la serie B francese, la partita fra Bordeaux e Rodez è stata sospesa per l'aggressione di un tifoso ai danni di un giocatore della squadra ospite ...Buades, giocatore del Bordeaux, è stato aggredito da un uomo che l’ha spinto a terra mentre esultava per un goal ...