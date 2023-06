(Di sabato 3 giugno 2023) L'appuntamento annuale con gli sviluppatori si prospetta stavolta molto più ricco del solito, e anzi per l'azienda di Tim Cook il prossimo 5 giugno potrebbe segnare un momento di svolta decisivo

Lunedì si apre a Cupertino la Conferenza Mondiale degli Sviluppatori di Apple (WWDC): è un appuntamento che si ripete da 40 anni, ma che mai come ora segna per l'azienda di Tim Cook un momento di ...5 giugno la WWDC di Apple: arriva ilper la realtà aumentata di Bruno Ruffilli 29 Marzo 2023 Perché è importante Tradizionalmente la Worldwide Developers Conference è un appuntamento ......a poche ore5 giugno, data d'avvio della conferenza che Apple ogni anno organizza per gli sviluppatori di app. E che secondo gli analisti dovrebbe essere il teatro di lancio del primodi ...

Dal visore RealityPro al MacBook Air 15: tutte le ultime indiscrezioni sulle novità di Apple la Repubblica

Meta dà guerra a Apple: diffuse alcune importanti informazioni sul nuovo visore della società di Mark Zuckerberg, il Quest 3.