“Da lui proprio non me l’aspettavo” Nicole ancora scioccata da Carlo Alberto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 3 giugno 2023)Santinelli, la rivelazione suMancini. Solo due settimane fa i due sono usciti mano nella mano dallo studio di Uomini e Donne, poi per i fan è arrivata la doccia fredda su Instagram. Ad annunciare la fine della frequentazione è stato: “Vi prego, non attaccatela, è stata onesta, non ha sbagliato nulla, le auguro ogni bene, tantissima felicità, se la merita. Mi avete conosciuto, non sono uno che dice parole che non sente, se avesse commesso una scorrettezza, ve l’avrei detto. Come ha fatto a capire che non ero l’uomo per lei? Questo deve dirlo lei”. Ma oggi è l’ex tronista a tornare sull’argomento. La rivelazione diSantinelli suMancini. L’ex tronista è tornata a ...