Cristiano Malgioglio a Tu si que vales? Il gossip sul giudice di Amici

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 giugno 2023), col suo intramontabile ciuffo, ha svettato come protagonista indiscusso nella stagione televisiva appena passata. Il cantante e paroliere (da non dimenticare le bellissime canzoni scritte per Mina e non solo) ha conquistato la poltrona di giurato in ben due dei programmi più seguiti del piccolo schermo: Tale e Quale Show su Rai 1 edi Maria De Filippi su Canale 5. Con la sua ironia pungente e la sua irriverenza gentile, rese ancor più simpatiche dal suo inconfondibile accento,ha fatto breccia nel cuore del pubblico e dei telespettatori. Ora, con l’arrivo dell’estate e la sospensione di molte trasmissioni, ci si chiede in quale programma continuerà a scatenare il suo show; dai rumors spunta l’ipotesi di “Tu si que?”...