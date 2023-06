Omicidio di Senago | parla la madre del killer | «È un mostro | ha rovinato la vita a tutti Ma prima Ale non era così»

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 giugno 2023) «Mio figlio è un, lo so. Io le chiedo perdono».Sabrina Paulis, la mamma di Alessandro Impagnatiello, il 30enne in carcere dopo aver confessato l’della compagna Giulia Tramontano incinta di sette mesi. «Chiedo perdono, da, a tutta la famiglia per aver fatto un figlio. Ale non era», ha detto la donna a LaIn Diretta, il programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano. «Come fai a perdonare? Alessandro pagherà, quello si, ma è imperdonabile», ha aggiunto. La donna non riesce a trovare pace all’idea che il figlio si sia reso protagonista di un efferato femminicidio. «Perché lo hai fatto? Haila», chiede Paulis rivolgendosi al 30enne arrestato. Alla domanda se ...