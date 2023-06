MOVIOLA – Sassuolo-Fiorentina | rigore col Var | Cabral tocca col braccio?

(Di venerdì 2 giugno 2023) Episodio dainper ilconcesso col Var ai padroni di casa per via di un presunto fallo didi. L’attaccante viola, che si trova in area per difendere su un piazzato, allarga ilforse con la parte alta del, difficile capire se con spalla o con il. Restano alcuni dubbi dalle immagini, ma Marchetti è molto deciso dopo la review chiesta da Doveri. E Berardi non sbaglia dal dischetto, 1-1. SportFace.

