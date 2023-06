Beautiful Anticipazioni e Trame Americane | Tra Taylor e Ridge scappa il bacio? Si mette male con Brooke

Leggi su comingsoon

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ledici rivelano che traci sarà un riavvicinamento. Questo complicherà moltissimo il rapporto tra la Hayes e, già nervose per via di Thomas, Hope e pure per Steffy. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.