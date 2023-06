San Pietro | si denuda sull’altare della Basilica di fronte ai turisti | «Soffro per i bambini ucraini sotto le bombe russe»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Nudodi San, in Vaticano. È successo oggi 1° giugno, poco prima dell’orario di chiusuraChiesa. All’improvviso un uomo ha iniziato a spogliarsi integralmente, a quanto sembra per protestare contro le violenzein corso nella guerra all’Ucraina. La vicenda ha lasciato esterrefatti i visitatori, alcuni dei quali hanno preso lo smartphone e immortalato la scena. A diffondere l’immagine è stata la pagina social Welcome to Favelas. Secondo quanto ricostruisce l’Ansa, immediato p stato l’intervento dei custodie di alcuni gendarmi di turno, che hanno fatto rivestire l’uomo e lo hanno accompagnato in Gendarmeria. Qui è stato identificato e gli è stato fatto un primo interrogatorio. L’autore del ...

Nudo sull'altare maggiore di San Pietro per protestare contro la guerra in Ucraina

