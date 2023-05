Elly Schlein | «Inaccettabile usare il Pnrr per produrre armi Il Pd? Noi proseguiamo | mettetevi comodi» – Il video

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Diretta lampo disulla sua pagina Instagram. Un breve passaggio sulle amministrative, tanto spazio ale diversi attacchi alla maggioranza di governo. La segretaria del Partito democratico esordisce accusando la destra di aver «affossato in Parlamento una mozione del Pd sul caro affitti». Mozione che avrebbe impegnato l’esecutivo aparte delle risorse delper l’edilizia universitaria. Poi, la leader del Nazareno tratta il tema dell’emergenza dell’Emilia-Romagna. Da un lato rimprovera alla destra di «diffondere fake news per un bieco tentativo di strumentalizzare l’alluvione», dall’altro interroga il governo sul perché non abbia ancora nominato un commissario. Non lo cita, ma il riferimento a Stefano Bonaccini è limpido: «Serve chi conosce i territori e non si potrebbero ...

