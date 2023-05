La mano di Mosca dietro l' escalation Così si apre un nuovo fronte per l' Europa

(Di martedì 30 maggio 2023) I servizi segreti da tempo lanciano l'allarme sulla regione. Lavrov contro la Nato: "Situazione esplosiva, come nel '99 in Jugoslavia"

... Ankara continuerà a mantenere rapporti privilegiati cone giocare un ruolo di mediatore, ... Le frange più radicali delle comunità turche all'estero, funzionano già come lungadella ......e sia l'autore di una tecnica unica di stampa di opere fotografiche su carta speciale fatta a... è stata esposta alla Casa Museo Bulgakov die in altre città russe. La collezione 'Attraverso ...Secondo il FT, oggi meno dell'1% del debito pubblico interno è inagli stranieri, in calo ... dove Ankara ha sapientemente bilanciato la propria posizione fra Kiev esvolgendo un ruolo di ...

La mano di Mosca dietro l'escalation. Così si apre un nuovo fronte ... ilGiornale.it

Tempo di lettura < 1 minuti Clicca e condividi l'articoloMosca sotto attacco di droni all’alba di oggi. Registrati “lievi” danni agli edifici e nessuna vittima. Lo ha riferito il sindaco della capital ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...