La cessione di Ita a Lufthansa deve essere un punto di partenza | non di arrivo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 30 maggio 2023) Contro le aspettative di molti, il governo ha finalmente sbloccato la partita per ladi Ita Airways, con la vendita del quarantuno per cento della compagnia al gruppoper 325 milioni di euro. Si tratta di un passaggio importante che lascia sperare che l’infinito travaglio di Alitalia sia finalmente prossimo a una conclusione. Non è la prima volta che la compagnia di bandiera viene “privatizzata” dopo averne ripulito il bilancio a carico dello stato. Avvenne nel 2008 col piano fenice dei “capitani coraggiosi” e poi ancora nel 2014 con l’ingresso di Etihad. Perché entrambi questi esperimenti si sono rivelati fallimentari? Per due ragioni. La prima è l’orgoglio nazionalistico, con cui la politica ha condizionato gli azionisti pretendendo che il vettore fosse gestito come una realtà del tutto indipendente. Ciò ha impedito di ragionare ...