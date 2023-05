Al via congresso Fism | focus su percorsi per cure sclerosi multipla

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 30 maggio 2023) Aperto nella giornata mondiale, l’evento tracciadi ricerca condivisa In occasione della Giornata mondiale della(Sm) si è aperto oggi a Roma ilannuale della Fondazione dell’Associazione italiana), la principale finanziatrice della ricerca scientifica su questa patologia in Italia. L’evento, dal titolo ‘Our pathways to’, che si svolge a Roma, dal 30 maggio all’1 giugno, è l’occasione – si legge in una nota diffusa da Aism – per parlare della co-responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel sistema ricerca per costruire e condividere(pathways) per arrivare arisolutive per la Sm e le altre patologie correlate. Le cifre dell’impegno di ...