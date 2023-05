Usano Fazio | Littizzetto e Annunziata? Auguri Sallusti travolge la sinistra | ora è tutto chiaro

(Di lunedì 29 maggio 2023) Una batosta senza precedenti quella del Pd alle Comunali. Per Alessandrocomplice la "narrazione tipica della". In collegamento con Otto e Mezzo nella puntata di lunedì 29 maggio su La7, il direttore di Libero parla di "un risultato non scontato, visto che Repubblica il 16 maggio titolava 'la destra si è fermata". Ma d'altronde "è la narrazione della". Il motivo è: "Dovrebbe cambiare narrazione, ogni volta ripetono la parola destra con accezione negativa. Se pensano di usare". Ma non finisce qui, perché per"non si capisce più cos'è la", è piena di contraddizioni, "non c'è un'identità forte". E alle urne i risultati si ...

Gasparri non ci sta alla narrazione che una parte della sinistra sta facendo sulla fuoriuscita di, sitermini come 'epurazione' scordando che il conduttore ha già chiuso un accordo ...Rai, ecco come Fabioe Marco Damilanoil servizio pubblico per fare politica Grandi cambiamenti aleggiano nell'aria già accaldata, sebbene umida, del cavallo di Viale Mazzini che scalpita di nuove energie ...Gasparri non ci sta alla narrazione che una parte della sinistra sta facendo sulla fuoriuscita di, sitermini come 'epurazione' scordando che il conduttore ha già chiuso un accordo ...

Sallusti travolge la sinistra: "Usano Fazio, Littizzetto e Annunziata Auguri" Liberoquotidiano.it

"Io difendo le donne. Chi mi accusa cerca solo pubblicità”. Le parole di Luca Barbareschi, attore, regista e produttore nonché ex politico, si sono inserite in una denuncia più ampia dei metodi usati ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...