Siria | la riabilitazione di Assad è completa ma senza garanzie sui diritti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Dopo la trionfale riammissione nella Lega araba, dalla quale era stata espulsa nel 2011, ladi Bashar el-ha ottenuto un nuovo successo diplomatico: l’invito, inoltrato ufficialmente la scorsa settimana, a partecipare alla Cop-28 in programma alla fine dell’anno negli Emirati Arabi Uniti. Fa sorridere amaramente una delle “” chieste dalla Lega araba al presidenteno: nessuna ritorsione verso i rifugiati che faranno rientro. Cosa che in realtà accade da tempo. L’obiettivo degli Stati che hanno accolto in questi anni i perseguitati politicini è di toglierseli dalle scatole: è quello che da tempo sta facendo il Libano (e che, peraltro, intendono fare alcuni stati europei), incurante del fatto che al ritorno inli accoglieranno il carcere e la ...