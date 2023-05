Sampdoria | inizia l’assemblea straordinaria degli azionisti

(Di lunedì 29 maggio 2023) Étadella: il tema principale è legato all’aumento di capitale Èta alle ore 19.50della, che proseguirà alle ore 13.30 di domani per tentare di trovare una soluzione. Nella sede di Corte Lambruschini hanno presenziato Marco Lanna, Antonio Romei, Massimo Ienca (delegato dall’azionista di maggioranza), Gianni Panconi, Alberto Bosco, Alessandro Barnaba, un rappresentante di Across Fiduciaria e alcuni piccoli. Il tema principale è legato all’aumento di capitale, utile a saldare la trimestralestipendi ed evitare una ...

Smaltita parzialmente la delusione per la sconfitta interna con la, la squadrala settimana d'avvicinamento alla prima gara dello spareggio. Mancata la salvezza diretta in Serie A ..., il futuroadesso Il comunicato si conclude così: 'C'è profondo orgoglio nel mettere a disposizione la nostra esperienza e la nostra reputazione, avendo scelto di investire e mettere ...e Sassuolo avevano aperto il turno con un pareggio 2 - 2. Al Ferraris inizio ... La ripresacol Napoli che prova a dare un'altra spallata alla gara. Un colpo di testa largo di Aebischer ...

Napoli-Sampdoria, biglietti in vendita dalle ore 15 SSC Napoli

È già tempo di pensare al futuro per il Genoa che dopo la cavalcata in Serie B è pronto a rinforzare la squadra per il prossimo anno. Si ripartirà da Gilardino, nei prossimi giorni ci sarà l'incontro ...Le storie di sei supporter che seguono la squadra sin dai suoi inizi nel dopoguerra: “Siamo gli ultimi dei Mohicani, soffriamo ma come diceva Boskov “dopo ...