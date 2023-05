Playoff Serie B | gioia Sudtirol | Rover gela il Bari al 92'

Le parole di Pierpaolo Bisoli, tecnico del SudTirol, dopo la vittoria dei tirolesi nell'andata del secondo turno deidiB Pierpaolo Bisoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Sudtirol nell'andata del secondo turno deidiB contro il Bari. Di seguito le sue parole. "...BOLZANO - Al Druso fa festa il Sudtirol . La squadra di Bisoli si aggiudica il primo round nelle semifinalicontro il Bari (1 - 0 il risultato finale). Partita poco spettacolare e avara di occasioni da gol. Vanno vicini al gol Cheddira e Mazzocchi nella ripresa. Al 92' ci pensa Rover a scatenare la ...... la condizione atletica è buona, meno la mira Poluzzi 6 Non è chiamato a fare miracoli, ma dirige il reparto col piglio di chi inC ha centrato ogni record Antenucci 5.5 Mai pericoloso, il ...

Playoff Serie C, Foggia-Crotone 1-0 F.C. Crotone

L'Olimpia Milano fatica più del dovuto ma s'impone anche in gara-2 nella semifinale dei playoff Scudetto della Serie A di basket 2023. I meneghini sconfiggono la Dinamo Sassari per 80-75 al termine di ...