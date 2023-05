Michelle Hunziker in lacrime mentre dà il latte al nipote Cesare

Aurora Ramazzotti riprende e condivide con i fan in una story su Instagram un momento di tenerezza che coinvolge la mammae il figlio Cesare . La showgirl si commuove mentre allatta il nipotino: 'Ogni volta che lo guardo mi viene da piangere', dice nonna. - -Tags: corrieredellasera figliaheatherparisi gossip jacquelinelunadigiacomo niccolomoriconi sifb ultimo ultimofidanzata ultimofigliaheatherparisi Articolo precedentecommossa per il ...Tags: annatatangelo annatatangelofidanzato gossip italia mare mattianarducci sifb silviatatangelo Articolo precedentein lacrime per l'emozione, dà il biberon al nipote e scoppia a ...

Michelle Hunziker si commuove mentre allatta il nipotino Cesare Corriere TV

Con il biberon in mano, in un momento intimo e speciale, Michelle Hunziker si commuove di fronte al nipote Cesare: "La vita è pazzesca".Celebre per la sua bellezza mozzafiato e per una proverbiale simpatia che ha sempre conquistato il pubblico, Michelle Hunziker è uno dei volti noti più amati della televisione italiana.