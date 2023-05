Comunali 2023 | Meloni | “Vince centrodestra | premiato il buon governo”

(Di lunedì 29 maggio 2023) (Adnkronos) – “Ilqueste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza”. Così il premier Giorgia, in un video commenta i risultati dei ballottaggi che hanno registrato l’avanzata del. “Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare la loro fiducia ale che hannoil nostro, le nostre proposte e la nostra concretezza”. “Abbiamo ottenuto conferme importanti e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica – rimarca il presidente del Consiglio – come ad Ancona, a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti e che i cittadini sanno fare le loro scelte valutando i programmi e le persone. Un ...

... e per il primo turno dellein Sicilia e Sardegna. Sette i capoluoghi interessati: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi. In Sicilia 128 comuni, tra cui Trapani, Siracusa, ...... politologo e sondaggista Si è appena concluso il secondo turno delle elezioni amministrative di maggio. Si è votato per il ballottaggio in 41 Comuni, e per il primo turno dellein ...Elly Schlein non usa giri di parole commentando al Nazareno il risultato dei ballottaggi alle. "È andata male nei capoluoghi, meglio nei comuni medi. Però - sottolinea la leader Dem - il ...

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, ha commentato i risultati delle elezioni comunali, dove il centrodestra ha vinto la maggior parte ...