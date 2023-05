Turchia al ballottaggio | Erdogan favorito contro Kilicdaroglu E controlla già il nuovo Parlamento

(Di domenica 28 maggio 2023) Il 14 maggio era stato il giorno del primo turno, dove nessuno dei due candidati aveva raggiunto il 50% delle preferenze necessarie per la presidenza. In vantaggio c’era comunque Recep Tayyipche – malgrado i sondaggi della vigilia – ha sfiorato l’elezione diretta arrivando al 49,4% pochi decimali dalla fatidica soglia. Dall’altra il candidato che ha raccolto intorno a sé l’appoggio di sei partiti dell’opposizione, Kemal, e che, nonostante le forti aspettative, si è fermato poco sotto il 45%. I sondaggi – Molti osservatori concordano nel ritenereilper la vittoria finale: gli ultimi sondaggi lo danno al 53,7%. Oltre ad essere in vantaggio di oltre 2,5 milioni di voti sul rivale, nei giorni scorsi ha incassato l’endorsement di Sinan Ogan, il candidato arrivato terzo al primo turno ...

Sono iniziate alle 08.00 ora locale, le 07.00 in Svizzera, le operazioni di voto in Turchia per il ballottaggio tra il capo di Stato uscente Recep Tayyip Erdogan e il candidato alla presidenza della Repubblica dei maggiori partiti di opposizione Kemal Kilicdaroglu. I seggi resteranno aperti fino alle 17.00 ora locale. Elezioni in Turchia, l'opposizione per rimontare si affida a "quelli di Istanbul", un voto che pesa sulle donne: "I diritti sono a rischio". La Turchia è a un bivio, Recip Erdogan a un passo dalla rielezione. Oggi i turchi tornano alle urne per il ballottaggio delle politiche. Il presidente in carica, da vent'anni alla guida del paese

Sono iniziate alle 08.00 ora locale, le 07.00 in Svizzera, le operazioni di voto in Turchia per il ballottaggio tra il capo di Stato uscente Recep Tayyip Erdogan e il candidato alla presidenza della Repubblica. Compreso il numero dei residenti all'estero, gli aventi diritto sono in tutto 64,1 milioni e possono votare tutti i cittadini turchi che abbiano compiuto almeno 18 anni