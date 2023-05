Terra Amara | le anticipazioni di domenica 28 maggio | Demir avrà davvero ucciso Zuleyha?

(Di domenica 28 maggio 2023) Ledella soap turca, in onda come al solito su Canale5, anche oggi,28. Mujgan ha spedito aun filmato compromettente. Dopo alcuni giorni di attesa per l’arrivo di un nuovo proiettore dalla Germania, Hunkar e suo figlio si siedono nello studio per vedere quelle che credono essere delle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:torna su Canale5, ecco ledi oggi: tempi duri per, ledella puntata del 2 marzo:blocca la fuga perchè…...

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e, che andranno in onda oggi, 28 maggio 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci sposteremo in Turchia, ...in onda dal lunedì al venerdì: è questa la decisione dei vertici Mediaset in vista dei mesi estivi. A partire da giugno la seguitissima soap turca sarà cancellata dal palinsesto del fine ...Le vicende dicontinuano ad appassionare in Italia milioni di telespettatori. Il successo della serie turca è dovuto alle trame intricate, alle coinvolgenti storie d'amore e ai colpi di scena che ogni ...

Terra amara: Episodio 271 Video Mediaset Infinity

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Questo pomeriggio torna l’appuntamento con le due soap più amate di Canale 5: ecco cosa succederà nei nuovi episodi ...