Spalletti | ' De Laurentiis? Non commento le sue parole Mi rimangono tante cose'

(Di domenica 28 maggio 2023) L'anno del terzo scudetto non sarà anche quello del record di punti. Poco male. Il Napoli, forte del titolo conquistato da settimane, non ha bisogno anche di un primato statistico. Per Luciano ...

Per quanto riguarda la sfida,non ha particolari osservazioni: "Quando il pallino ce l'hanno gli altri diventa tutto più difficile, specialmente per quelle che sono le qualità della mia ...non commenta le parole di De. Napoli, il vero record spiegato dall'allenatore . Bologna - Napoli, l'analisi di. A fine gara, davanti ai microfoni di Dazn, il tecnico ...Napoli,su Kvaratskhelia e De" Più lo vedo e più mi piace , ma è chiaro che quando loro ci vengono addosso a prenderla diventa difficile per lui costruire. Se non si fanno i ...

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il 2-2 contro il Bologna, rispondendo tra l’altro a quello che aveva detto il presidente Aurelio De Laurentiis su ciò che ..."De Laurentiis ha detto che rimanere a Napoli non è un obbligo ma un privilegio Non commento le parole del presidente, sono organizzato mentalmente nel ...