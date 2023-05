Psg | Mbappé colpisce tifosa con una pallonata | poi la aiuta a farsi medicare e le regala una maglia VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 28 maggio 2023) Kyliansi è reso protagonista di un bel gesto in occasione del riscaldamento di Strasburgo-Psg, match della 37^ giornata di Ligue 1 2022/2023. L’attaccante francese, con un tiro, ha infatti colpito in pieno volto unapresente sugli spalti dietro la porta, andandosi subito a sincerare delle sue condizioni. Una volta appurato che il sangue non smetteva di uscirle dal naso nonostante un fazzoletto per tamponare,ha accompagnato personalmente la ragazza in campo per consentirle di essere medicata dallo staff sanitario. A fine riscaldamento, inoltre, Kylian è tornato dallae le hato una maglietta, rinnovando le scuse per l’accaduto. Ecco ildel bel gesto dell’attaccante. SportFace.