Alle ultimelocali, tenutesi nel 2019, il Partito Socialista (Psoe) fu nel complesso la ... Nonostante il maltempo che ha colpito buona parte della, e contro alcuni pronostici, l'...22.35,amministrative: Popolari avanti Con il 77% dei voti scrutinati, il Pp consolida il suo ...totali avendo già ottenuto 20.691 consiglieri contro i 18.291 ottenuti dai socialisti alle...22.35, amministrative: Popolari avanti Con il 77% dei voti scrutinati, il Pp consolida il suo ...avendo già ottenuto 20.691 consiglieri contro i 18.291 ottenuti dai socialisti alle...

Elezioni in Spagna, la destra strappa Valencia e Siviglia alla sinistra | Madrid resta ai popolari TGCOM

Ottantamila consigli comunali e i parlamenti di 12 delle 17 comunità autonome da rinnovare oggi per la Spagna. Un test per le elezioni legislative nazionali previste tra circa sei mesi in cui si ...In Spagna il centrodestra e Vox potrebbero strappare comuni cruciali come Valencia e Siviglia al centrosinistra, mentre Madrid resta saldamente in mano ai popolari. Situazione incerta a Barcellona, co ...