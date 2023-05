Ape sociale 2023 | chi ne ha diritto e come e quando fare domanda - GUIDA INPS

(Di domenica 28 maggio 2023) Ape: a chi spetta e- ISTRUZIONI. E' stata proroga al 31 dicembredel termine per la maturazione dei requisiti ed ampliamento della platea dei beneficiari...

Ape sociale e lavoratori precoci: parificazione dei tempi di ... Ipsoa

Cos'è l'Ape sociale L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e s.m.i. prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS, entro dei ...Ape sociale 2023: a chi spetta e come e quando fare domanda - ISTRUZIONI INPS. E' stata proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la maturazione dei requisiti ed ampliamento della platea dei ...