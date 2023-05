Sport e Legalità | Mattia Faraoni all’Istituto comprensivo “Via Giuliano da Sangallo” di Ostia

(Di sabato 27 maggio 2023)– Una giornata speciale quella del 25 maggio“Viada” diLido. Nell’ambito degli incontri organizzati con i Testimonialivi e inseriti nella Settimana della comunità educante del X Municipio di Roma, si è svolto, presso la Palestra dell’istituto lidense, l’evento sul tema “”. E’ stato un dialogo aperto tra il campione italiano e mondiale di kickboxing,, e gli alunni della scuola media e primaria. L’evento è stato organizzato dall’APS Cheiron nell’ambito del progetto LEARN, Lettura Esplorazione Apprendimento Riscoprendo la Natura, realizzato in collaborazione tra l’Associazione, Save the Children Italia ONLUS, ...

...della'. Con loro Paola Cortellesi, portatrice di un sonoro no al bullismo, seguita dal romanista Marco Cassetti e dall'olimpionica Valentina Vezzali, Sottosegretaria con delega allo. ...... offre a tanti giovani, che vivono in contesti ad alto rischio di emarginazione, un percorso di crescita, integrazione e. Più in generale il binomioscuola serve a formare i cittadini ...... è stata l'attrice Paola Cortellesi , che ha tenuto dal palco del Truck una lezione sulla, ... Viviana Bottaro, e Maria Centracchio, tutti uniti nel ribadire l'importanza dellonel ...