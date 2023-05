Lollobrigida | Roccella e il complotto mondialista delle culle vuote

Leggi su linkiesta

(Di sabato 13 maggio 2023) Nella divisione del lavoro, per così dire, culturale della Fratellanza meloniana, al cognato in chief Francescospetta la parte del cattivo e alla ministra ex radicale Eugeniaquella della buona. Ma sempre di “poliziottismo” si tratta, avendo la destra post-fascista programmaticamente scelto di parlare del tema della famiglia, della natalità e della (tenetevi forte) identità italiana secondo lo stretto canone della post-verità, con un moralismo cospiratorio e colpevolistico dai bersagli tanto indeterminati, quando riconoscibili e volendo personalizzabili: la gay culture, il femminismo abortista, l’elitismo cosmopolitico e la xenofilia immigrazionista. I patrioti non li chiamano proprio così e tendono a riferirvisi in modo più rustico o allusivo: comunque questi sono i colpevoli. Così al poliziotto cattivo ...