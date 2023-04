Viaggio fra le "Costellazioni" di Euroluce (Di domenica 2 aprile 2023) Una mostra fra cultura del progetto, visione artistica della luce e storia del design attraverso sette "intermezzi" espositivi dal 18 al 23 aprile in Fiera Milano Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 aprile 2023) Una mostra fra cultura del progetto, visione artistica della luce e storia del design attraverso sette "intermezzi" espositivi dal 18 al 23 aprile in Fiera Milano

