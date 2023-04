Tradisce il marito col figliastro e... la storia di Marina sconvolge l'Ucraina | Guarda (Di domenica 2 aprile 2023) Dall'Ucraina per una volta arriva una storia che nulla ha a che vedere con la guerra. Marina Balmasheva, 37 anni, è incinta per la seconda volta del figliastro, che aveva sedotto mentre era sposata con il padre, di nome Alexey Shavyrin. A rendere il tutto più stravagante è il fatto che al momento del matrimonio Marina aveva 22 anni e il figliastro Vladimir soltanto 7. Poi però il bambino è cresciuto e si è lasciato sedurre dalla matrigna, che tra l'altro è stata la sua prima ragazza. La storia è tornata in auge dopo che sui social Marina ha rivelato che la coppia non convenzionale ha dato alla luce un secondo figlio. Da Instagram si evince che la donna e il figliastro sono felici insieme: lei lo definisce “gli occhi azzurri ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Dall'per una volta arriva unache nulla ha a che vedere con la guerra.Balmasheva, 37 anni, è incinta per la seconda volta del, che aveva sedotto mentre era sposata con il padre, di nome Alexey Shavyrin. A rendere il tutto più stravagante è il fatto che al momento del matrimonioaveva 22 anni e ilVladimir soltanto 7. Poi però il bambino è cresciuto e si è lasciato sedurre dalla matrigna, che tra l'altro è stata la sua prima ragazza. Laè tornata in auge dopo che sui socialha rivelato che la coppia non convenzionale ha dato alla luce un secondo figlio. Da Instagram si evince che la donna e ilsono felici insieme: lei lo definisce “gli occhi azzurri ...

