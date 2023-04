(Di sabato 1 aprile 2023) Nell'anticipo28ª giornata di Serie A, l'vince per 1 - 3 in casa. In gol De Roon, Ciofani (su rigore), Boga e Lookman. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Atalanta_BC : ?? Così in campo allo 'Zini'! ?? Our line-up to face Cremonese! @Plus500 | #CremoneseAtalanta #SerieA #GoAtalantaGo… - Gazzetta_it : VIDEO Sarà stato anche frastornato, ma Hojlund è decisivo. E ormai è quasi indispensabile - Pierre8244309 : 8a vittoria di fila 5a vittoria consecutiva in campionato 16 pt su 18 nelle ultime 6 giornate di Serie A in Coppa I… - StadioSport : Video Gol Highlights Cremonese-Atalanta 1-3: Sintesi 1-4-2023: Video Gol e Highlights Cremonese-Atalanta 1-3, 28° G… - montaonair : È online sul mio canale YouTube montaonair il video post partita di #CremoneseAtalanta 1-3. Troverete il link in de… -

Nell'anticipo della 28ª giornata di Serie A, l'Atalanta vince per 1 - 3 in casa della. In gol De Roon, Ciofani (su rigore), Boga e Lookman. ......già presenti su Sky e le 16 migliori partite del mercoledì sera disponibili sul canale Prime...00 -vs Atalanta (in sublicenza da DAZN) Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)...Ilcon gli highlights e i gol di- Atalanta 1 - 3 , match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo Zini derby lombardo molto intenso, la spuntano i nerazzurri che ...

Video Cremonese-Atalanta 1-3: il commento della Gazzetta Gazzetta

L'Atalanta coglie tre punti importanti allo "Zini" e mette pressione alle formazioni in lotta per la qualificazione in Champions League..Con la rete di De Roon nel primo tempo e quelle di Boga e Lookman nella ripresa, l'Atalanta batte 3-1 allo Zini la Cremonese e si rilancia in zona Champions League. Un match che si sblocca nella ripre ...